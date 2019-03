Stengg incertain pour les Açores ERC après un crash en essais

Les mécaniciens de Roland Stengg vont faire “tout ce qu'ils peuvent” pour permettre à l'Autrichien d'être au départ du Rallye des Açores, ce jeudi, après qu'il est sorti violemment de la route en tests aujourd'hui.

Le pilote de l'ERC3 Junior s'en est tiré avec une douleur à la cheville, alors que sa copilote Alessandra Baumann est sortie complètement indemne de cet accident à haute vitesse. Cependant, leur Opel ADAM R2 a été endommagée au point de ne pouvoir être réparée immédiatement. Bien que Stengg Motorsport ait apporté une ADAM R2 de secours aux Açores, il n'est pas certain que celle-ci puisse être prête à temps pour la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

“Je suis passé dans une corde profonde, me suis retrouvé sur deux roues et il y avait un mur de boue”, a expliqué Stengg. “Je l'ai heurté et suis parti en tonneau je ne sais combien de fois. C'est très flou quand j'y repense. La voiture a fini à 200 mètres de la route, il y avait des pièces partout.”

Concernant ses chances de prendre le départ, Stengg a ajouté : “Nous avons une voiture de remplacement mais nous devons vérifier si nous pouvons partir. Les mécaniciens font tout ce qu'ils peuvent, nous faisons de notre mieux.”

Photo : Julian Porter/ERC Radio

