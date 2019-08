Stratieva a impressionné pour son retour en ERC

Ekaterina Stratieva a pris son 11e départ au Barum Czech Rally Zlín – et elle est passée près de remporter l'ERC Ladies’ Trophy pour sa première apparition sur une Peugeot 208 R2.

Stratieva a conclu un accord tardif pour disputer sa manche favorite du Championnat d'Europe FIA des Rallyes au début de ce mois. Malgré son absence d'expérience de la voiture, la Bulgare a tiré le meilleur de la connaissance qu'elle avait de ces spéciales sur goudron pour signer huit fois le meilleur temps de la catégorie féminine, se classant finalement deuxième à 7''2 de Nabila Tejpar après qu'un souci de moteur lui a valu une pénalité de 20 secondes.

“Cette participation n'était pas prévue et sans le soutien de mes fans et de mes partenaires, nous n'aurions pas pu prendre le départ”, a dit Stratieva, qui a remporté l'ERC Ladies’ Trophy en 2015. “Ces dernières années, je n'ai pas été active en compétition mais ça ne m'a pas empêcher de viser et de lutter pour une place dans le top 3.”

“Cela a été un plaisir pour moi de courir avec la féminine de tête, Nabila Tejpar, et ce week-end m'a donné la volonté et l'espoir d'un retour sérieux en 2020.”

Photo fournie par Ekaterina Stratieva

