Les débuts d’Ekaterina Stratieva en Rally4 se passent de mieux en mieux à chaque spéciale, selon la pilote trois fois victorieuse dans l’ERC Ladies’ Trophy en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Stratieva participe au Rally Islas Canarias au volant d’une Opel Corsa Rally4 et occupe la dixième place en ERC3 après quatre spéciales.



“Petit à petit, ça va mieux, mais le style de pilotage est très différent à cause des changements de rapport et du turbo”, a déclaré la Bulgare.“Mais ça va mieux à chaque spéciale et je m’amuse.”



“Nous n’avons pas fait le meilleur choix de pneus. À l’arrière, nous avons pris le plus tendre, mais il était trop chaud pour ces conditions et ça glissait un peu plus. Mais nous sommes là et c’est bien. J’espère que la deuxième boucle sera meilleure car nous apprenons et je veux m’améliorer.”

