Stratieva remporte l’ERC Ladies’ Trophy après un coup de théâtre

La bataille pour le titre de l'ERC Ladies’ Trophy a connu un coup de théâtre dans la matinée, puisque Nabila Tejpar, qui était leader du championnat, a vu son rallye s'interrompre abruptement dans la SS10.

La Britannique est sortie large et a percuté un arbre avant de partir en tonneaux ; elle et son copilote Hugo Magalhães s'en sont tirés indemnes.



Stratieva savait donc qu'il lui suffisait d'être à l'arrivée pour remporter son troisième titre en ERC Ladies’ Trophy, et la Bulgare a négocié ces spéciales périlleuses avec succès pour marquer les points nécessaires.

