Stratieva vise une campagne ERC pour 2020 après son étonnant titre

Ekaterina Stratieva espère utiliser son inattendu troisième triomphe en ERC Ladies’ Trophy comme tremplin vers une campagne plus conséquente en FIA European Rally Championship pour 2020.

La Bulgare n'avait pas concouru depuis près d'un an lorsqu'elle est parvenue à s'engager pour le Barum Czech Rally Zlín à la dernière minute, en août dernier. Après avoir fini deuxième de sa catégorie derrière Nabila Tejpar, Stratieva a rassemblé le budget nécessaire pour participer au Cyprus Rally en septembre, où une victoire dans sa catégorie l'a placée dans la course au titre de manière inattendue.



Le titre s'est joué ce mois-ci au Rally Hungary. Lorsque Tejpar est sortie de la route dans des conditions piégeuses et a été contrainte à l'abandon, Stratieva a continué et a non seulement remporté l'ERC Ladies’ Trophy mais aussi obtenu la troisième place de l'ERC3 ; de plus, elle a aidé son écurie, le Saintéloc Junior Team, à remporter le FIA European Rally Championship des Équipes aux côtés d'Alexey Lukyanuk et de Sean Johnston.



Stratieva souhaite désormais poursuivre son comeback la saison prochaine, avec un ERC de nouveau disputé sur huit rallyes : quatre sur asphalte et quatre sur terre.



“Merci à mon copilote Georgi Avramov, à ma famille qui croit en nous, à tous les organisateurs et les fans des rallyes, et bien sûr à nos partenaires : Petrol, Bauhaus, Sonax, Verso Travel, Boro et tous les autres, qui m'ont aidée à faire de ce rêve une réalité,” déclare Stratieva. “Pour 2020, j'espère avoir suffisamment de budget afin de poursuivre notre collaboration avec Saintéloc et, avec beaucoup d'entraînement cet hiver, revenir bien plus rapide.”



“Comme je l'ai dit à la cérémonie de remise des prix à Budapest, ‘merci à Nabila’ pour notre bataille au Barum Rally. Cela m'a permis de croire que j'avais encore ma place dans ces spéciales, que je pouvais revenir après cette longue pause et faire de nouveau partie de la famille de l'ERC. C'est le début de notre collaboration avec Saintéloc ; Vincent Ducher et tous les gars de l'équipe m'ont aidée à prendre mes marques dans la voiture et à progresser pas à pas.”



“J'ai rêvé pendant des années de piloter la Peugeot 208 R2 et j'ai pu ressentir de nouveau l'adrénaline et les émotions. Nous avons rencontré tant de nouveaux fans et nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis. La cerise sur le gâteau était mon troisième titre en ERC Ladies’ Trophy. Cette année a été plus qu'incroyable : j'ai ramené le trophée en Bulgary. Je veux désormais poursuivre mon rêve en 2020 mais revenir plus forte avec davantage de participation et de meilleurs résultats.”



La saison 2020 d'ERC commencera par l'Azores Rallye, du 26 au 28 mars.

