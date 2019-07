Succès public : 90.000 spectateurs à Rome pour l’ERC

Un nombre de spectateurs estimé à 90.000 s'est rendu sur le Rally di Roma Capitale, dont plus de 35.000 à Ostia où l'issue de la manche italienne du Championship d'Europe FIA des Rallyes s'est décidée lors de deux passages dans une spectaculaire spéciale en bord de mer, dimanche en fin d'après-midi.

Se basant sur les données recueillies par les commissaires de sécurité travaillant sur le rallye, l'organisateur Motorsport Italia a estimé que 54.000 fans s'étaient massés au bord des spéciales dans les provinces de Rome et Frosinone.

Max Rendina, qui préside aux destinées du Rally di Roma Capitale, a déclaré : “Notre événement est dédié aux gens et aux territoires. Nous sommes des passionnés de sport auto qui essayons d'impliquer autant de gens que possible avec notre passion et nous nous adressons non seulement aux gens vivant sur un territoire, mais aussi aux gens venant visiter ces endroits uniques dans le monde en raison de leur importance historique, mais aussi pour leur beauté naturelle.”

“Le Rally di Roma Capitale et ses initiatives parallèles ont impliqué beaucoup de gens dont le nombre grandit constamment, comme l'attention des médias envers ce rallye. La capitale et tout le territoire impliqués ont répondu une fois encore car une collaboration constructive entre toutes les personnes impliquées est nécessaire pour produire un événement réussi et le faire grandir. Il y a encore beaucoup à offrir.”

Environ 1000 personnes ont été impliquées dans l'organisation du Rally di Roma Capitale, qui a intégré le calendrier ERC en 2017. Par ailleurs, le chiffre d'Ostia inclut des fans ayant visité les diverses attractions et démonstrations proposées samedi.

