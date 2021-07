La Spéciale de Qualification du Rally di Roma Capitale, troisième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, sera à suivre en direct sur ERC Radio.

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes apporteront leurs habituels commentaires et analyses d’experts au point-stop de cette spéciale de 4,02 km à Fumone.



La spéciale aurait dû commencer à 10h30, heure locale et CET, mais le fera finalement à 11h00 – un retard dû à un accident ayant impliqué Albert von Thurn und Taxis and Bernhard Ettel lors des Essais Libres 2. Tous deux sont indemnes après que leur Škoda Fabia Rally2 Evo soit sortie de la route.



ERC radio est disponible via l’application officielle ERC ou en cliquantICI.

ERC Un nouveau sponsor permet à Rachele Somaschini de faire son retour en ERC IL Y A 11 MINUTES

ERC Mission découverte pour Franceschi en ERC IL Y A 2 HEURES