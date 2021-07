L’étape décisive du Rallye de Liepāja 2021 peut être suivie en direct aujourd’hui (samedi 3 juillet).

Avec six spéciales à l’est de la ville hôte sur une distance de 90,92 kilomètres, le programme du jour sur la terre rapide de Lettonie clôturera la deuxième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021.

L’ES7, Neste 1 (Paplaka), sera la première à partir de 09h00 heure locale et sera diffusée en direct sur Facebook et YouTube, tandis que le week-end se terminera avec l’ES12, Liepāja 2 (Vecspils), à partir de 15h25, également en direct sur Facebook et YouTube.

L’arrivée sur le podium est prévue à Liepāja à 17h10. Le résumé de ce samedi doit être diffusé sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 22h30 CET, mais merci de consulter les programmes par pays pour plus de détails.

ERC Radio, avec Chris Rawes et Julian Porter au micro, émettra en direct toute la journée à partir de 08h45, heure locale.

