Super Gryazin : meilleur temps pour l’ancien champion ERC1 Junior dans la Spéciale de Qualification

Double vainqueur du Rallye de Liepāja, Niklay Gryazin a pris un avantage sur ses rivaux du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en réalisant le meilleur chrono dans la Spéciale de Qualification.

Pilotant une Hyundai i20 R5 avec à ses côtés un nouveau copilote, Aleksandrov Konstantin, Gryazin a couvert la spéciale Welcome to Latvia, longue de 4,61 kilomètres, en 2'12''548.



“Je suis assez content, mais se mettre à attaquer est assez difficile après une longue pause et la compétition est très relevée”, a réagi le champion ERC1 Junior 2018.“Nous avons fait une petite erreur dans le dernier virage, mais ça arrive parfois. Pour le reste, ça a été.”



Miko Marczyk, champion de Pologne et pilote du Team ORLEN, s’est classé premier de l’ERC1 Junior avec un bon deuxième temps au général en 2'12''728 avec une Škoda Fabia Rally2 Evo de Sports Racing Technologies.



“C’est bien, ce n’est pas facile sur la terre pour moi, une fois de plus, mais c’est un grand plaisir de piloter sur ces routes”, a dit Marczyk.“Je suis content de commencer ce rallye avec un tel chrono. Je suis très content.”



Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5) a terminé troisième devant les deux nouveaux venus finlandais en ERC que sont Mikko Heikkilä et Eerik Pietarinen, Mads Østberg prenant la sixième place avec une Citroën C3 R5 de PH Sport.“J’ai regardé le tableau et me suis dit qu’un temps dans les 2'12 était bon, puis j’ai réalisé que c’était le mien”, a dit Solberg, vainqueur du Rallye de Liepāja la saison dernière.“J’ai eu un bon run, clair, donc je suis content.”



Østberg a déclaré pour sa part :“Ça ne s’est pas mal passé, mais la trajectoire avait beaucoup changé depuis mon premier passage [en essais libres]. Mon run n’a pas été parfait car je n’étais pas très à l’aise, mais c’est le mieux que je pouvais faire.”



Emil Lindholm (Team MRF Tyres) a dit qu’une“frayeur dans un virage rapide”l’avait empêché de signer un chrono dans le top 3, le Finlandais prenant finalement la septième place devant Craig Breen, Alexey Lukyanuk, actuel leader du championnat d’Europe, et Raul Jeets en 10e position.



Plus d’informations à suivre…

