Talaš de retour, Semerád forfait au Rallye de Pologne ERC

Jan Talaš va faire son retour en Championnat FIA ERC3 Junior sur le 76e Rallye PZM de Pologne, mais Petr Semerád a été contraint d'annuler son engagement.

Talaš, champion Junior et deux roues motrices de République tchèque en titre, n'avait pas inclus le Rallye de Liepāja dans la liste des quatre manches sur lesquelles il pourrait inscrire des points dans la catégorie soutenue par Pirelli, mais revient pour une de ses rares apparitions sur terre.

“Comme ce sera un autre tout nouveau rallye pour nous, le plus important pour nous sera d'engranger de l'expérience et de finir”, dit-il. “Mais bien sûr, on va aussi essayer d'attaquer dans quelques spéciales.”

Semerád, qui a eu 18 ans le mois dernier, aurait dû accompagner Talaš au sein de l'ACCR Czech Rally Team mais un récent accident dans un rallye de son pays a grevé son budget à un point tel qu'il sera forfait en Pologne.

Dominik Brož, autre espoir tchèque, rejoint son compatriote Semerád sur le banc de touche pour raisons personnelles.

Le 76e Rallye PZM de Pologne est la quatrième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019 et se déroulera du 28 au 30 juin.

