Talaš veut d’abord apprendre en ERC3, mais vite

Ce qui lui manquera en expérience, Jan Talaš fera plus que le compenser en talent et détermination pour le lancement de son aventure en Championnat d'Europe FIA des Rallyes aux Açores ce mois-ci – avec le soutien de sa fédération nationale, l'Autoclub de République tchèque.

Talaš, champion de République tchèque Junior et deux roues motrices, n'a encore jamais couru sur terre. Et s'il a disputé le Barum Czech Rally Zlín – sa manche nationale de l'ERC – en deux occasions, il n'était à chaque fois pas éligible pour inscrire des points au championnat d'Europe.

“Mon principal objectif pour le Rallye des Açores sera d'engranger de l'éxpérience sur surface meuble”, dit l'espoir de 23 ans, qui sera copiloté par Ondřej Krajča en 2019. “J'espère qu'on sera en mesure de faire un résultat correct, mais le but le plus important sera d'apprendre ces nouvelles routes en coopération avec mon nouveau copilote.”

Si Talaš est tenu en haute estime dans son pays, il a été handicapé par un manque de financement la plus grande partie de sa carrière, laquelle a commencé à neuf ans en rallycross – pour le seul plaisir pur. Mais ses évidentes capacités l'ont amené à une campagne nationale puis au niveau européen, et dès qu'il a été en âge de le faire, Talaš est passé au rallye, réalisant ainsi un rêve d'enfant.

Après avoir débuté sur une Ford Fiesta ST en 2010, Talaš a piloté une ŠKODA Fabia en 2011 et 2012, en spécification Groupe N puis Groupe A. Après un an inactivité en 2017, il s'est assuré une campagne tchèque en 2018, saison qui l'a vu “décoller” avec la Peugeot Rally Cup tchèque et la couronne nationale dans la Classe 6 en plus de ses titres Junior et 2RM.

En dépit de son récurrent manque de budget, Talaš se lance dans sa première saison au niveau international dans la catégorie ERC3 soutenue par Pirelli et avec, donc, son nouveau copilote Ondřej Krajča. Celui-ci a déjà une expérience en ERC pour avoir navigué Karel Kupec, dont une fois au Rallye des Açores. Talaš pilotera la 208 R2 familiale qu'il a lui-même construite.

Le Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley, déclare : “Nous nous réjouissons d'accueillir Jan en ERC. Il a une forte réputation basée sur ses impressionnants résultats dans le championnat tchèque, et c'est clairement un pilote talentueux étant donné le fait que l'Autoclub de République tchèque sera derrière lui pour sa première campagne internationale. Il n'a pas beaucoup d'expérience mais il a clairement des capacités et de l'enthousiasme à revendre.”

