Tejpar encore première dame en ERC

Nabila Tejpar a terminé son premier Barum Czech Rally Zlín avec plus d'expérience et la tête de l'ERC Ladies’ Trophy après sa victoire sur le fil face à la championne 2015 Ekaterina Stratieva.

Tejpar a pris la première place de la catégorie dans l'avant-dernière spéciale pour inscrire le maximum de points avec la Peugeot 208 R2 qu'elle partageait avec son nouveau copilote Hugo Magalhães.

“Cela doit être un des rallyes asphalte les plus difficiles que j'aie jamais disputé, et il y avait une pression énorme sur moi dans les ultimes spéciales”, a dit la Britannique.

“Je n'aurais jamais pensé pouvoir gagner après avoir été à plus de 20 secondes à deux spéciales du but seulement. La bataille a été géniale tout le week-end, mais je ne me suis pas rendu la vie facile avec quelques erreurs. Je suis très contente de la façon dont j'ai réussi à me remettre dans le jeu et à rattraper le temps perdu. J'ai été très bien récompensée ce week-end et c'est bon signe pour le reste de la saison.”

Bien que n'ayant pas prévu de campagne complète en ERC cette année, après être apparue dans le championnat au Rally Islas Canarias en mai – où elle a initialement pris la tête au classement de l'ERC Ladies’ Trophy –, Tejpar a choisi de délaisser la Peugeot Iberica Cup et le championnat de Grande-Bretagne au profit de la prestigieuse compétition européenne, qui reprendra avec le Rallye de Chypre le mois prochain.

