Tejpar prête à jouer l’ERC Ladies’ Trophy

Nabila Tejpar s'estime aussi prête que possible pour le Rally Hungary de la semaine prochaine, où elle tentera de vaincre l'ancien vainqueur Ekaterina Stratieva pour l'ERC Ladies’ Trophy.

Tejpar s'est classée 11e de la catégorie RC4 lors de la manche espagnole du championnat du monde le week-end dernier et va désormais se reconcentrer sur le FIA European Rally Championship.



“Je suis maintenant aussi prête que possible pour la Hongrie,” déclare la Britannique, qui est en tête du classement de l'ERC Ladies' Trophy avec 14 points d'avance. “Bien sûr, c'est un rallye important pour le titre, mais je me sens un peu plus détendue de m'y rendre après ce week-end, grâce à la sensation sur asphalte.”



“La Hongrie sera un nouveau rallye pour moi, mais avoir confiance en abordant de nouvelles épreuves est important. J'ai hâte de voir ce que cela nous réserve.”



Le Portugais Hugo Magalhães sera le copilote de Tejpar sur le rallye basé à Nyíregyháza, du 8 au 10 novembre.

