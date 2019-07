Tejpar reprend la tête en ERC Ladies’ Trophy

Nabila Tejpar a repris la tête de l'ERC Ladies’ Trophy en terminant son premier rallye sur terre rapide, le 76e Rallye PZM de Pologne, la semaine dernière.

La Britannique s'est concentrée sur son apprentissage et l'acquisition d'enrichir son expérience limitée, inscrivant des points au Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli.

“C'était difficile, je ne vais pas mentir”, a dit Tejpa. “C'est le rallye le plus rapide que j'aie jamais fait, je manquais de confiance et d'expérience. Mais j'ai bâti la confiance et engrangé beaucoup d'expérience en parcourant tous les kilomètres.”

“Ce n'était pas facile mais j'ai beaucoup appris et j'étais très contente d'être à l'arrivée, contente de l'expérience et d'avoir été en mesure d'améliorer ma confiance au fil du week-end. J'ai pris quelques bons points en ERC Junior et je suis assez contente de mon classement.”

