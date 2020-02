Nabila Tejpar, qui a joué l'ERC Ladies’ Trophy la saison dernière, va passer au volant d'une Rally2 en 2020.

La Britannique de 26 ans va faire son retour dans son championnat national et pilotera une Proton Iriz R5.



Le lien avec l'ERC ne s'arrête pas là : Tejpar a recruté Hugo Magalhães, vainqueur de plusieurs rallyes, comme copilote pour quatre manches sur asphalte.



“C'est vraiment un rêve devenu réalité et je ne peux suffisamment remercier mes soutiens et mes fans de m'avoir aidée à arriver si loin,” déclare Tejpar. “Bien sûr, c'est un énorme pas en avant pour ma carrière et je ne m'attends aucunement à ce que ce soit facile.”



Si Tejpar se concentrera sur des rallyes plus proches de chez elle en 2020, le FIA European Rally Championship va commencer par l'Azores Rallye du 26 au 28 mars.



Photo :Zero Understeer/Nabila Tejpar

The post Tejpar va utiliser son expérience en ERC pour passer en Rally2 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.