Tempestini, ancien champion du monde Junior FIA, espérait confirmer son impressionnante deuxième place du Rally di Roma Capitale en ERC1 Junior. Mais il sera non partant à Nyíregyháza en raison d’un test PCR positif.

Si son forfait est une déception pour le talentueux pilote roumain, c’est une claire illustration de l’efficacité du protocole mis en place via l’Annexe S du Code sportif international de la FIA. On y trouve entre autres l’obligation, pour toute personne devant prendre part à une compétition FIA, de subir un test PCR avant de se rendre sur les lieux de l’événement.

Un communiqué de l’équipe Napoca Rally Academy de Tempestini a indiqué : “Simone ne peut courir en Hongrie en raison d’un test positif à la Covid-19. L’engagement de Simone et de Sergio Itu [son copilote] pour la manche hongroise du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA est annulé.”

“ Il n’a pas couru en rallye depuis 14 jours et n’a eu aucun contact avec une personne de son équipe se rendant en Hongrie.”

“ Simone va bien, il ne montre que de légers symptômes, mais il est évidemment déçu de ne pas être en mesure de participer à cette course ERC après tous les efforts de ses partenaires. Nous espérons qu’il pourra être présent, à la place, sur la prochaine manche de l’ERC aux Canaries.”

“Mon objectif est maintenant de récupérer aussi vite que possible, mais je suis évidemment très mécontent de ne pouvoir représenter la Roumanie sur ce rallye”, a-t-il déclaré. “Je souhaite le meilleur à mes collègues qui participeront à cette épreuve et j’espère retrouver une vie normale le plus rapidement possible.”