“ Ce rallye est nouveau pour nous, nous avons beaucoup de choses à apprendre et j’espère qu’avec notre équipe, nous allons bien faire et apprécier” , a dit le pilote de la Napoca Rally Academy, copiloté par Sergiu Itu. “Cela fait deux ans que je ne l’ai pas pilotée [la Citroën C3 R5]. Je m’en souviens un peu mais beaucoup de choses ont été changées dessus.”

Concernant ce rendez-vous 100% asphalte, Tempestini a ajouté : “C’est un rallye spécial, c’est sûr. J’ai vu beaucoup de choses sur internet. Mais avant de venir ici, on ne peut être sûr de rien de ce que l’on sait. Nous sommes bien préparés, d’après ce que nous pensons devoir attendre, mais nous allons devoir être prudents, c’est sûr, lors des recos et essayer de voir autant de choses que possible afin d’être prêts et d’essayer de garder un bon rythme.”