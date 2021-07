Yigit Timur, pilote du Clio Trophy by Toksport WRT, fait ses débuts au Rally di Roma Capitale avec un plan bien défini.

Le rapide pilote turc a une expérience limitée de l’asphalte, mais il affirme que son week-end ne sera pas uniquement consacré à l’apprentissage de sa Renault Clio Rally5 équipée de pneus MICHELIN sur cette surface.

« J’ai fait environ dix rallyes sur goudron en Turquie et un en Bulgarie », explique-t-il.« Mais bien sûr, le niveau d’adhérence est très différent. Nous essayons de nous habituer à l’adhérence, donc c’est surtout une question d’apprentissage ici. »

« Bien sûr, nous sommes aussi là pour défier tout le monde, mais c’est la course à domicile d’Andrea [Mabellini] et nous savons qu’il va être assez rapide ici. Mais nous sommes aussi présents pour faire de notre mieux, donc nous allons voir comment ça se passera. »

Interrogé sur les températures dans l’air et au sol élevées, Timur, qui fait équipe avec son copilote Aras Dincer pour la troisième manche du Championnat d’Europe des Rallyes FIA 2021, ajoute : « Nous sommes habitués à conduire dans des conditions de chaleur, mais la voiture est une Rally5 et non une Rally4, donc nous avons les freins normaux et ils surchauffent plus facilement. Il y a aussi des descentes qui vont les mettre à rude épreuve. Mais je pense que le niveau de performance de la voiture par cette chaleur sera correct. »

