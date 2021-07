Le Turc Yigit Timur est le pilote à battre dans le Clio Trophy by Toksport WRT, nouvelle catégorie du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA réservée aux Clio Rally5 chaussées de pneus MICHELIN.

Après les quatre premières spéciales du Rallye Liepāja, ce vendredi, Timur mène avec 36,8s d’avance sur l’Italien Andrea Mabellini qui a manqué un carrefour dans l’ES1. Ghjuvanni Rossi est troisième, suivi de Bastien Bergounhe.

« Nous n’avons pas connu d’incident mais nous faisons nos débuts ensemble avec Onur [Aslan], mon nouveau copilote, et donc nous essayons de nous habituer l’un à l’autre », a déclaré Timur. « Nous nous sommes concentrés pour profiter des spéciales et de la voiture, et le reste est venu. Nous allons vérifier l’alignement ce soir mais c’est tout, nous sommes contents de la voiture. »

ERC Une pénalité pour Franceschi place Pajari en tête de l’ERC3/ERC3 Junior IL Y A 11 MINUTES

Mais le début de la journée a été difficile pour le leader Paulo Soria, qui a abandonné durant cette première étape après avoir glissé en dehors de la route dans un fossé et s’être embourbé. L’Argentin repartira pour la deuxième journée.

ERC Suivez l’étape décisive du Rallye ERC de Liepaja en direct IL Y A 22 MINUTES