Le Toksport WRT a engagé non pas une mais quatre voitures cette semaine au Rallye de Chypre, avant-dernière manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

En plus de ses pilotes habituels que sont Orhan Avcioglu (Turquie) et Chris Ingram (Grande-Bretagne), la structure basée en Allemagne alignera Rakan Al-Rashed (Arabie Saoudite) et Emilio Fernández (Chili).



Si Al-Rashed a déjà couru en ERC au Rallye de Liepāja en mai, Fernández est un nouveau venu en championnat d'Europe.



Ingram, qui mène au classement général de l'ERC, sera rejoint en ERC1 par Al-Rashed et Fernández sur deux autres ŠKODA Fabia R5, Avcioglu restant l'unique représentant du Toksport WRT en ERC3 avec une Peugeot 208 R2.

The post Toksport se renforce pour le Rallye de Chypre en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.