Le Topp-Cars Team a annoncé son excitante intention d’engager trois équipages – y compris un duo plusieurs fois vainqueur et titré, constitué d’Andrea Mikkelsen et Ola Fløene – le mois prochain sur sa manche nationale du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, le Rallye de Hongrie.

Mikkelsen, qui a disputé quelques rendez-vous de l’ERC avant son accession au niveau mondial, pilotera une Škoda Fabia Rally2 Evo équipée de Pirelli sur cette épreuve 100% asphalte, du 6 au 8 novembre. Celle-ci sera précédée d’une séance d’essais de deux jours avec Škoda Motorsport en Belgique.

ERC Le plan d’Erdi Jr pour gagner en ERC2 au Rallye de Hongrie HIER À 04:00

Les équipages Topp-Cars dévoilés

Portant les couleurs de Topp-Cars, Mikkelsen et Fløene seront éligibles pour les points ERC ainsi que leurs équipiers Ádám Velenczei et Tamás Szőke. Velenczei, grand espoir du rallye en Hongrie, a signé deux podiums et une victoire dans le championnat national cette saison avec Szőke à ses côtés. Il est engagé en ERC1 Junior.

Mikkelsen et Velenczei disposeront de deux Škoda Fabia Rally2 Evo, celle de Mikkelsen devant être livrée directement à l’équipe par Škoda Motorsport pour les tests du Rallye de Hongrie, qui auront lieu près de la ville de Pécs. Csaba Viszló complétera le line-up de Topp-Cars avec une Peugeot 208 R2. Le jeune Hongrois sera éligible pour les points en ERC3 et ERC3 Junior.

Pour Gergely Topp, le Rallye de Hongrie n’est qu’un avant-goût de l’ERC

Gergely Topp, propriétaire du Topp-Cars Team, a expliqué que cette participation au Rallye de Hongrie était le prélude à une campagne 2021 complète en ERC. “En cette saison difficile, nous essayons de penser positivement et continuons de préparer pas à pas notre retour en ERC prévu pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

Engager Mikkelsen est un joli coup, dit le team manager Marek Fuks

“L’année dernière, nous avons soutenu la participation de l’ex-pilote Škoda Kalle Rovanperä au Szilveszter Rallye, et maintenant nous proposons à tous les fans de rallye en Hongrie, en cette période difficile, de voir une autre star en action”, a dit le team manager de Topp-Cars, Marek Fuks. “Andreas ayant beaucoup d’expérience et de connaissance technique, c’était donc un choix évident pour nous. Nous sommes très contents d’avoir un ex-pilote d’usine Volkswagen en Championnat du monde des Rallyes dans notre effectif, et nous espérons que ce rendez-vous sera couronné de succès.”

Mikkelsen vise haut en ERC

“Je suis impatient d’entamer ma collaboration avec le Topp-Cars Rally Team en courant dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et luttant pour la victoire au Rallye de Hongrie”, a réagi Mikkelsen, ancien pilote officiel Škoda et âgé de 31 ans.“J’espère qu’avec Ola et l’équipe Topp-Cars, nous apprécierons ce Rallye de Hongrie. Rendez-vous à Nyíregyháza.”

ERC La toute nouvelle Hyundai i20 N Rally2 dévoilée et bientôt en ERC 21/10/2020 À 07:00