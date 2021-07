Alors que le nouveau venu Oscar Solberg s’est concentré sur l’apprentissage de sa Ford Fiesta Rally3 construite par M-Sport Poland pour son retour au rallye international après 18 mois d’absence, le champion en titre ERC3/ERC3 Junior Ken Torn a dominé en ERC Junior et s’est imposé sur sa Fiesta équipée de pneus Pirelli.

L’Estonien a été le plus rapide de sa catégorie sur les dix spéciales du Rallye de Liepāja et a régulièrement atteint le bas du top 20 pour souligner ses capacités et les performances de la catégorie quatre roues motrices de la FIA la plus accessible financièrement.

