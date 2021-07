Ken Torn a inscrit de nouveaux précieux points dans sa quête de la couronne en Championnat FIA ERC Junior – et d’un volant pour le Championnat du Monde FIA Junior des Rallyes en 2022 – avec une deuxième victoire dans la catégorie, cette fois avec son copilote remplaçant Timo Taniel.

Torn était confortablement en tête devant Oscar Solberg quand le Norvégien a dû immobiliser sa Ford Fiesta Rally3 identique, équipée elle aussi de Pirelli, dans la dernière spéciale du Rally di Roma Capitale.

« La matinée a été plutôt agréable, la voiture fonctionnait vraiment bien et nous pouvions clairement être satisfaits », a déclaré le pilote estonien de M-Sport Poland. « L’équipe a fait un travail incroyable pour résoudre le [problème] de direction assistée d’hier. Nous devons encore nous entraîner sur les épingles à cheveux avec les quatre roues motrices parce que c’est un style de conduite différent et quand le goudron est sale, les roues arrière aident et la voiture est plus stable. Heureusement, j’avais fait un rallye avec Timo avant et il a fait du bon travail ici. »

« Dans l’ensemble, nous sommes heureux, c’était un beau rallye et nous avons trouvé notre rythme. Ce sont de bons points pour le championnat et c’est une belle victoire. Je n’ai pas trop attaqué l’après-midi [de dimanche] et j’ai été plus rapide, donc j’ai amélioré ma façon de piloter. »

