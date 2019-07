Ken Torn ne compte pas sur une troisième victoire consécutive en Championnat FIA ERC3 Junior à l'entame du Rally di Roma Capitale sur asphalte, vendredi.

Auréolé de deux victoires sur les dernières manches, courues sur terre, de l'ERC3 Junior en Lettonie et en Pologne, et encouragé par un succès de classe le week-end dernier sur la surface meuble du Rallye Shell Helix d'Estonie, Torn a une expérience limitée du goudron et admet que cela pourrait le handicaper – en plus de modifier son approche – en Italie.

“Je suis assez nouveau sur asphalte en fait, mais après deux rallyes en Corse, j'adore ça, c'est plutôt sympa”, dit le pilote de l'Estonian Autosport Junior Team, qui court sur une Ford Fiesta R2T équipée en Pirelli. “En fait, je vais traiter ce rallye plus comme un test sur asphalte car j'ai encore besoin de plus d'expérience. On vise de faire un rallye propre et bien sûr, on arrive avec un bon ressenti après notre victoire au Rallye d'Estonie.”

The post Torn pas à son avantage sur asphalte en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.