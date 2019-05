Torn s’impose en ERC3 Junior

La victoire de Torn lors de sa première apparition dans la catégorie soutenue par Pirelli est la deuxième d’affilée pour la nouvelle Ford Fiesta R2T édition 2019 après celle de Jean-Baptiste Franceschi au Rallye des Iles Canaries. Les deux pilotes se sont affrontés dans une bataille serrée lors du match retour en Lettonie, avec 12 secondes d’avance sur Torn après huit spéciales.

Franceschi a ensuite parcouru l’ES9 avec le capot remonté sur son pare-brise, ce qui a gêné sa visibilité, après avoir oublié de le verrouiller avant l’étape. Cela l’a rétrogradé à la quatrième place et a donné à Torn un avantage plus confortable qu’il a pu conserver jusqu’à l’arrivée, remportant la victoire pour 29,4 secondes.

Les Norvégiens Furuseth et Røkland, tous deux sur Peugeot 208 R2, ont chacun mené la course en début de rallye avant les petits problèmes et se sont battus pour la deuxième place lors de la dernière journée. Furuseth a finalement tenu bon, avec une marge de 15 secondes d’avance encore renforcée par une pénalité de 10 secondes pour un faux départ de Røkland sur l’avant-dernière spéciale.

Après son erreur, Franceschi a essayé d’attaquer pour regagner sa deuxième place, mais il a été l’un des nombreux pilotes à recevoir une pénalité pour ne pas avoir navigué correctement dans une chicane dans l’ES5, ce qui lui a laissé au quatrième rang.

Le leader du championnat ERC3 Junior, Efren Llarena du Rallye Team Spain, a conservé sa cinquième place. Pedro Antunes du FPAK Portugal Team ERC s’était rapproché à 2,5s lors de la boucle du dimanche matin, mais Llarena a porté son avantage à 4,7s dans l’après-midi. La lutte pour la septième place en ERC3 Junior était encore plus serrée, Kristof Klausz ayant tenu tête à Roman Schwedt pour 1,4 seconde. Gregor Jeets a pris la 10e place pour ses débuts dans la deuxième voitures de l’équipe estonienne Autosport Junior Team, après avoir perdu sept minutes quand il s’est arrêté avec un problème de turbo dans l’ES3.

Non éligible à l’ERC3 Junior, Yohan Rossel a conclu au septième rang parmi les équipages de l’ERC3. Le pilote Peugeot Sean Johnston s’est classé 10e alors que l’ancien pilote de circuit américain poursuivait son apprentissage sur la terre. Catie Munnings a obtenu le maximum de points dans l’ERC Ladies’ Trophy sous les couleurs de la Peugeot Rally Academy en 11ème position.

The post Torn s’impose en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.