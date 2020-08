-

Ken Torn tentera de défendre sa position de leader du Championnat FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja, la semaine prochaine, avec l'ancien champion et héros local Mārtiņš Sesks parmi ceux qui voudront se mettre en travers de son chemin.

Torn mène la catégorie soutenue par Pirelli après son impressionnante victoire de classe au Rally di Roma Capitale, qui a ouvert la saison le mois dernier. Et son autre victoire en ERC3 Junior, la saison dernière en Lettonie, lui procurera une confiance supplémentaire.

ERC Des spéciales du Rallye de Liepaja ERC diffusées en direct IL Y A 17 HEURES

Mais le natif de Liepāja qu'est Sesks effectuant une participation esseulée dans le cadre de sa préparation pour la reprise de sa campagne en Championnat du Monde des Rallyes Junior en Estonie le mois prochain, Torn admet s'attendre à une bagarre à grande vitesse.

“Ce ne sera pas facile car Mārtiņš Sesks sera là et il y aura d'autres types rapides, mais on fera tout notre possible bien sûr”, dit Torn, qui, comme Sesks, pilotera une Ford Fiesta Rally4. “Il faut être rapide sur ce rallye mais aussi savoir quel est le niveau de grip. Espérons que la confiance sera là après Rome. Nous allons faire une journée d'essais avant le rallye. Mais en fait, le ressenti que nous avions à Rome nous a surpris un petit peu, alors j'espère que nous aurons le même à Liepāja.”

Sesks a décroché un double titre ERC3/ERC3 Junior en 2018. Il aborde sa manche nationale de l'ERC sur la lancée de deux participations à des rallyes nationaux en Lituanie. “Nous avons bien travaillé et parcouru quelques bons kilomètres en tests ainsi que ces deux rallyes, donc nous nous sentons assez bien préparés pour le Rallye de Liepāja”, dit-il.

Le Rallye de Liepāja, du 14 au 16 août, est la deuxième manche prévue au calendrier modifié de la saison 2020 du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

The post Torn va affronter l’ancien champion Sesks en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Un souvenir du légendaire McRae offert au Junior ERC Cais pour ses 21 ans IL Y A 20 HEURES