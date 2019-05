Torn vire en tête après une bataille serrée en ES3

Ken Torn mène devant un autre pillote en Ford Fiesta R2T, Jean-Baptiste Franceschi, dans une bataille très serrée en championnat d'Europe des rallyes FIA ERC3 à l'issue de la première journée de course sur le Rally Liepāja.

Engagé par l'équipe estonienne Autosport Junior Team, Torn est devenu le troisième leader junior ERC3 différent en autant de spéciales en signant le meilleur chrono de l'ES3, mais un autre meilleur temps dans l'ES4 lui a permis de terminer la journée avec 12,8 secondes d'avance.



Franceschi, qui a remporté la victoire en ERC3 Junior sur asphalte aux Canaries, est monté en intensité au cours de la journée en passant de la septième à la quatrième place. Après s'être montré le plus rapide dans l'ES5, il s'est emparé de la deuxième place au classement général devant Sindre Furuseth, le premier leader.



Furuseth, le pilote de l'équipe Saintéloc Junior, a été le plus rapide dans l'ES1, mais a chuté au cinquième rang après avoir subi une crevaison à l'avant droit vers la fin de l'ES2. Après avoir repris du terrain, une faute dans l'ES5 lui a fait conclure la journée au cinquième rang, à cinq secondes de Franceschi.



Steve Røkland, le pilote norvégien sur une Peugeot 208 R2, est passé de la sixième à la première place lors de l'ES2 avant de redescendre en quatrième position avec des dommages mineurs au niveau de la suspension.



Efrén Llarena, le leader des points de l'ERC3 Junior, s'est mis en action rapidement - deuxième meilleur temps de l'ES1 - et a ensuite été repoussé à la septième place après l'ES2, mais le jeune espagnol du Rallye Team Spain a terminé la journée au cinquième rang à 5,9s de Røkland.



Pedro Antunes s'était classé troisième à un moment donné pour ses débuts dans une Fiesta de 2019 et pointe ce soir au sixième au classement sous les couleurs du FPAK Portugal Team ERC, alors que Erik Cais de l'ACCR Czech Rally Team est classé septième et Grégoire Munster de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, huitième. Neuvième, Kristof Klausz s'est montré prometteur avec le troisième meilleur temps dans l'ES5.



Roman Schwedt est 10ème en ERC3 Junior, frustré par une série d'erreurs, avec Dominik Brož juste derrière lui. Gregor Jeets, le coéquipier de Torn dans l'équipe estonienne Autosport Junior Team, a perdu huit minutes lorsqu'il s'est arrêté avec un problème de turbo dans l'ES3.



Miikka Hokkanen était troisième après l'ES1 et s'est ensuite maintenu dans les cinq premiers avant de perdre une roue dans l'ES4 et de devoir se retirer. Elias Lundberg a quitté la route avec son Opel Adam lors de la spéciale d'ouverture.



Le pilote Peugeot Rally Academy, Yohan Rossel, n'était pas satisfait de ses chronos, terminant la journée au 10ème rang en ERC3, avec Sean Johnston à 6,7 secondes derrière lui. Catie Munnings est 14e et sur la bonne voie pour remporter l'ERC Ladies’ Trophy.

The post Torn vire en tête après une bataille serrée en ES3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.