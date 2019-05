Toujours plus vite : Solberg Jr sur une R5 en ERC

Oliver Solberg va intégrer la catégorie reine du Championnat d'Europe FIA des Rallyes à Liepāja, passant d'une R2 à une R5 pour sa seconde participation à cette épreuve.

Solberg est engagé en ERC1 Junior et pilotera une Volkswagen Polo GTI R5 sur ce rapide rendez-vous sur terre en Lettonie.

“J'ai fait ce rallye l'année dernière avec une R2 et c'était très rapide”, dit le fils de Petter Solberg, âgé de 17 ans. “Maintenant je pilote une R5 et ça va être très, très rapide. C'est mon premier rallye sur terre avec la Polo, je vais juste essayer de faire au mieux et je n'ai pas d'attentes particulières.”

“Je connais quelques-uns des pilotes que je vais affronter et je sais qu'ils seront très rapides, des gars comme Sesks et Ingram. Mais j'essaie de ne pas me focaliser sur eux, je me concentre juste sur mon travail et pour engranger de l'expérience car je n'ai pas fait beaucoup de rallyes avec la voiture et les deux que j'ai faits étaient sur neige. Sur celui-ci, il va falloir apprendre et être intelligent.”

