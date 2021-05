L’itinéraire du 77e Rallye de Pologne, manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, a été publié.

Avec ses 14 épreuves spéciales pour une distance chronométrée de 202,76 kilomètres, l’événement est basé à Mikołajki, dans la région des lacs de Mazurie, la dernière de ces spéciales et l’arrivée se tenant dans la capitale Varsovie pour la célébration du centenaire de ce célèbre rendez-vous.

Pour marquer l’événement, cette spéciale décisive dans les rues de Varsovie a été baptisée Rally Poland 100e Anniversary en l’honneur d’un événement organisé pour la première fois en 1921.

ERC La légende Andreucci va piloter la Renault Clio Rally4 destinée à l’ERC IL Y A UNE HEURE

Le parcours en bref

Sur les 14 spéciales, 13 utilisent des routes en terre rapides et fluides, avec trois tracés entièrement nouveaux pour 2021 (ES 2/5 Świętajno, ES 4/7 Wieliczki et ES 13 Przasnysz). La super de spéciale Mikołajki Arena (ES 1/8) et la Mikołajki Max (ES 9/11) sont inchangées par rapport à 2019, date de la dernière édition du Rallye de Pologne.

Olecko (ES 3/6) et Gmina Mragowo (EES 10/12) sont largement similaires aux versions d’il y a deux ans, Olecko incluant toujours le spectaculaire saut de Rosochackie.

L’ES14 (Rally Poland 100e Anniversary, donc) est la seule sur goudron mais aussi pavés dans les rues de Browarna, Furmanska et la mondialement connue Karowa dans le centre de Varsovie.

L’itinéraire complet est disponible ici:http://www.rajdpolski.pl/pliki/zawodnicy/2021/itinerary_v.1_3.6_-_orlen_77th_rally_poland_07.05.2021.pdf

ERC Le conseil de M-Sport aux pilotes avant la saison ERC : ne “sautez” pas le Rally3 IL Y A UNE HEURE