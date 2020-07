Tous les chemins mènent à Rome : Oliver Solberg en action sur l’ouverture de la saison ERC

-

Le plus jeune vainqueur d'une manche de Championnat d'Europe FIA des Rallyes disputera la manche d'ouverture de l'ERC, plus ancienne compétition internationale de la discipline, à la fin de ce mois.

Oliver Solberg, qui a écrit l'histoire en remportant le Rallye de Liepāja comptant pour l'ERC la saison dernière à 17 ans, huit mois et trois jours, fera ses débuts du 24 au 26 juillet au Rally di Roma Capitale. Celui-ci marquera le redémarrage de la compétition en rallye au niveau international FIA, sous certaines conditions sanitaires en raison de la pandémie de COVID-19.

Solberg, fils du Champion du monde des Rallyes 2003 Petter Solberg, pilotera une Volkswagen Polo GTI R5 équipée de Pirelli et engagée par la structure italienne PA Racing d'Alessandro Perico. Aaaron Johnston sera son copilote.

Glaner de l'expérience sur goudron

Cette épreuve 100% asphalte offre à Solberg, désormais âgé de 18 ans, une opportunité d'acquérir de l'expérience sur goudron au volant d'une Rally2. Mais sans connaissance du Rally di Roma Capitale sur laquelle compter, il aura pour objectif principal d'atteindre l'arrivée après pas loin de 200 kilomètres de spéciales au sud-ouest de la capitale italienne.

“J'ai fait le Monte-Carlo en janvier mais Rome devrait être mon premier rallye sur asphalte sec avec la Polo”, commente le Suédois né en Norvège. “Mais je n'ai jamais vu ces routes et ce sera donc intéressant. Je vais faire quelques essais avant, juste pour me remettre un peu dans le bain et bien me préparer pour l'asphalte. J'essaie juste d'apprendre en permanence, mais je pense être assez bon et assez doux sur goudron en termes de pilotage, alors j'espère m'adapter assez rapidement. Pour glaner un peu d'expérience, le but sera d'être à l'arrivée.”

“Cool” de rouler en centre-ville

Avant la super spéciale d'ouverture le samedi 25 juillet au soir, Solberg rejoindra ses niveaux de l'ERC pour un tour dans le centre de Rome l'après-midi au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5. Le parcours passant devant plusieurs monuments historiques et emblématiques de la ville, c'est une perspective dont il se réjouit.

“J'ai vu quelques vidéos de la parade et ça a l'air fantastique quand ils roulent à travers la ville avec les voitures de rallye”, dit-il. “C'est étrange à voir, mais cool que les organisateurs rendent cela possible.”

L'ERC1 Junior prend forme pour Rome

Plusieurs talents en devenir disputeront la catégorie ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale. En plus de Solberg, la liste de ceux qui ont annoncé leur participation comprend les noms d'Erik Cais (République tchèque), Callum Devine (Irlande), Dominik Dinkel (Allemagne), Emil Lindholm (Finlande), Efrén Llarena (Espagne) et Miko Marczyk (Pologne).

