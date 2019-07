Pilotes de l'Estonian Autosport Junior Team, Gregor Jeets et Ken Torn retrouveront le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en Italie la semaine prochaine – après avoir disputé l'épreuve phare dans leur pays, le Shell Helix Rally Estonia du 12 au 14 juillet.

Jeets (photo) et Torn ont déjà couru deux rendez-vous dans leur campagne en ERC3 Junior sur leurs Ford Fiesta R2T équipées de Pirelli. Le Rally di Roma Capitale est le suivant sur la liste, prévu du 19 au 21 juillet après le Shell Helix Rally Estonia sur terre.

“Notre but est d'amener la voiture à l'arrivée en bon état et de prendre le plus de points possible [en Estonian Junior Challenge]”, dit Torn, vainqueurs de deux dernières manches de l'ERC3 Junior.

The post Tous les chemins mènent à Rome (y compris depuis l’Estonie) pour les Juniors ERC Jeets et Torn appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.