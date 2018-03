Très bons débuts pour Åhlin en ERC Junior U28

Fredrik Åhlin a marqué ses débuts dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28 par une belle deuxième place sur le Rallye Azores Airlines, samedi.

Le Suédois, qui disputait ce spectaculaire rendez-vous sur terre pour la première fois également, a précédé son équipier chez CA1 Sport, Rhys Yates, pour terminer en dauphin de Chris Ingram sur un podium monopolisé par les ŠKODA Fabia R5.



“C'est bien, une deuxième place en ERC Junior U28 est une bonne façon de commencer l'année et j'en suis content”, ditÅhlin, qui arrive du championnat de Grande-Bretagne cette saison .“Cela a été deux journées difficiles, mais on a fait de notre mieux et je suis content.”



“On aurait dû choisir [les pneus] les plus durs vendredi après-midi, on a perdu un peu de temps mais on apprend. La visibilité était très mauvaise vendredi matin, le brouillard allait et venait sans arrêt. C'est un rallye difficile, et, bien sûr, j'aurais été plus rapide si j'avais connu ces routes. J'ai fait un demi-tête-à-queue dans la spéciale huit, mais c'est tout en fait, alors je peux être satisfait. On a eu un petit problème de pression d'huile mais c'était gérable. J'ai essayé de conduire prudemment le dernier jour, au milieu de la route et en évitant les embuches.”