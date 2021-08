Jan Kopecký mène le Barum Czech Rally Zlín de 8,0s après avoir imposé son rythme lors des deux premières spéciales de ce samedi sur la quatrième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021.

Après avoir réalisé le meilleur temps dans les rues de Zlín la nuit dernière, Kopecký, copiloté par Jan Hloušek, a également été le plus rapide sur les spéciales de Březová et Hošťálková au volant de sa Škoda Fabia Rally 2 Evo de l’Agrotec Škoda Rally Team.



Andreas Mikkelsen est deuxième au classement général sur une autre Škoda, du Toksport WRT celle-là. Le héros local Erik Cais est troisième au volant d’une Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team (photo), à 3,6s de Mikkelsen. Simon Wagner, d’Eurosol Racing, a dépassé Miko Marczyk (ORLEN Team) pour la quatrième place dans l’ES3, et Norbert Herczig, le pilote du Škoda Rally Team Hungaria, est sixième.



Cependant, l’ES3 a été interrompue après que Dominik Stříteský et Jiří Hovorka sont sortis de la route peu après le dépar. Stříteský a été emmené à l’hôpital pour des examens de précaution. L’ES4, Komárov, et l’ES5, Pindula, débuteront l’une et l’autre 15 minutes plus tard que prévu, respectivement à 13h32 et 14h10 heure locale.

