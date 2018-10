Trois ans, trois titres : Griebel, star de l’ERC, encore une fois champion

Marijan Griebel s'est assuré son troisième titre en autant d'années, décrochant le Deutsche Rallye Meisterschaft hier dans son pays natal.

Griebel a remporté le titre FIA ERC Junior en 2016, coiffé la couronne ERC Junior des moins de 28 ans la saison dernière, et il est désormais devenu champion d'Allemagne avec une PEUGEOT 208 T16 et son copilote Alexander Rath.

“Nous voulions bien finir et nous assurer le championnat”, a dit Griebel, qui s'est classé deuxième de l'ADAC 3-Städte-Rallye pour s'adjuger le titre. “Gagner le championnat d'Allemagne pour PEUGEOT Deutschland et Romo Motorsport est génial, je voudrais remercier l'équipe, PEUGEOT et Ronald Leschhorn qui a préparé la voiture aussi bien que d'habitude. Être champion d'Allemagne me comble de joie.”

Griebel a suivi les traces de son mentor Armin Kremer qui a remporté le championnat national allemand en 1996, 1998 et 1999.

Photo : ADAC.de/motorsport

