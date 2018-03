Trois pilotes ERC abandonnent lors des deux premières spéciales aux Açores

Un trio de pilotes s'est déjà retiré du Rallye Azores Airlines après moins de 20 kilomètres dans cette manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Tibor Érdi Jr. n'est guère allé plus loin que la première spéciale de Lagoa (2,12 kilomètres), ayant cassé la roue avant droite de sa Mitsubishi Lancer Evolution X. Un Érdi abasourdi ne pouvait expliquer ce qui était arrivé, indiquant qu'il“n'avai[t] rien touché”durant la courte super spéciale.



La plus grosse partie du parcours de ce jeudi était la spéciale de Vila Franca / São Brás dont les 17,08 kilomètres se sont avérés piégeux pour de nombreux concurrents.



Herman Neubauer a été le premier à se laisser avoir par les conditions difficiles, une légère pluie commençant à tomber. Troisième sur la route, il est sorti en fin de spéciale, mais heureusement, lui et son copilote Bernhard Ettel ont été signalés indemnes après l'accident.



Pierre-Louis Loubet devait être le suivant sur la route, mais lui non plus n'a pas atteint la ligne d'arrivée, sa Hyundai i20 R5 du BRC Racing team soutenue par OSCARO rencontrant un souci technique à mi-spéciale.



D'autres grands noms sont passés près de la correctionnelle sur cette exigeante deuxième spéciale. Le champion ERC Junior U27 Chris Ingram a failli envoyer sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT dans un arbre, tandis qu'Alexey Lukyanuk a perdu du temps en sortant dans un champ.