Trois victoires en un week-end pour l’ADAC Opel Rallye Junior Team

En plus d'amener Tom Kristensson à la victoire en Championnat FIA ERC Junior Under 27 au PZM Rallye de Pologne ainsi que Mārtiņš Sesks au titre dans cette catégorie des moins de 27 ans, l'ADAC Opel Rallye Junior Team ne peut plus être rattrapé au classement Teams du Championnat d'Europe FIA des Rallyes*.

Avec uniquement le Rally Liepāja encore à disputer, le système d'effacement des scores les plus faibles signifie que même d'obtenir le meilleur total possible en Lettonie de suffirait pas au Saintéloc Junior Team pour terminer en tête.

“L'équipe Opel est fantastique et je suis très fier d'en faire partie”, a déclaré Sesks. “Tout fonctionne génialement et tout le monde fait son travail d'une façon correcte. Sans l'équipe, il n'y a pas de résultat.”

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

