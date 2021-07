Ola Jr Nore, prétendant au titre FIA ERC3 Junior, est forfait pour le Rally di Roma Capitale qui débute aujourd’hui.

Le Norvégien est sorti de la route en essais, mercredi, et n’est pas en mesure de participer à ce rendez-vous asphalte en raison des dégâts subis par l’arceau de sécurité de sa Renault Clio Rally4 du Toksport WRT.

« On a essayé d’avoir une bonne trajectoire pour le virage mais il y avait de la terre à l’extérieur, l’arrière a glissé et je suis sorti dans un fossé », a expliqué Nore. « Le problème est que l’arceau a pris un coup et on ne peut rien faire de plus. »

