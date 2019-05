Tsoulofas veut respecter son plan en ERC

Alexandros Tsouloftas va se concentrer sur la conservation de sa deuxième place en Championnat FIA ERC1 Junior pour ses débuts sur le Rallye de Liepāja.

Le Chypriote est un nouveau venu sur ce rapide rallye terre et ne veut pas s'impliquer dans une lutte acharnée pour une position, lui qui veut surtout poursuivre l'encourageant début de sa première campagne dans la catégorie des espoirs pilotant une R5.

“Nous sommes deuxièmes de l'ERC1 Junior et l'objectif principal est de garder cette position”, dit Tsouloftas, qui pilote pour la structure Toksport WRT basée en Allemagne. “Je sais que ça va être une course rapide et j'adore la vitesse. Mais la concurrence va être très rude, d'autant que nous avons Arai, Solberg et Sesks maintenant, et que Mattias Adielsson revient. Ça va être un gros défi mais mon but principal est de finir et de garder ma deuxième place au championnat.”

