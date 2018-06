Tsouloftas espère un autre podium en ERC à domicile

Alexandros Tsouloftas espère avoir la réussite de son côté sur le Rallye de Chypre, un podium étant l'objectif si les têtes d'affiche habituelles du Championnat d'Europe FIA des Rallyes faillissent dans la lutte pour la victoire.

Tsouloftas le Chypriote évoluait à une position dans le top 5 lors de sa dernière apparition, au Rallye EKO de l'Acropole il y a deux semaines, avant qu'une casse mécanique ne mette fin à son parcours le deuxième jour.

Cherchant maintenant à faire amende honorable, Tsouloftas estime qu'un podium pourrait être à sa portée sur son rendez-vous à domicile, si des facteurs extérieurs jouent en sa faveur.

“On sait que la compétition est très relevée. Nasser [Al-Attiyah] est un expert ici, notamment sur les spéciales en terre. [Alexey] Lukyanuk est très rapide et [Juuso] Nordgren également”, dit-il.

“Je pense qu'on peut être aux alentours de la quatrième ou cinquième position et attendre [que quelqu'un fasse] une erreur devant, et j’espère qu'on pourrait grimper d'un rang.”

“Je vais essayer de piloter aussi vite que possible avec ce qu'on a. On le fait pour Chypre, pour ce public de passionnés. Nous avons un immense soutien ici à Chypre, on est aussi le plus jeune des équipages avec une R5. On veut donner beaucoup de plaisir aux gens.”

Tsouloftas avait remballé son matériel dès le samedi matin à l'Acropole, un revers de fortune déchirant après avoir augmenté le rythme tout au long de sa première apparition de 2018 en ERC.

“On roulait sur un bon rythme après avoir réglé de nombreux soucis sur la voiture. On a fait le deuxième temps du général dans New Afimssa, ce qui était assez bon. Je ne m'y attendais pas, ça a été une surprise pour moi, car je savais où on pouvait s'améliorer. On a décidé d'attaquer encore plus fort dans la spéciale suivante, mais malheureusement, on a cassé un arbre de transmission.”

“C'est une année à soucis avec la boîte de vitesses, la direction assistée, la transmission, etc. On était déçus et je n'avais pas le feeling pour continuer. Quand on perd le feeling, le rallye est fini.”

Se tournant fers les deux étapes du Rallye du Chypre, samedi et dimanche, Tsouloftas espère demeurer compétitif et satisfaire ses espoirs de se hisser sur le podium, en dépit d'une position de départ quelque peu défavorable.

Le Chypriote s'élancera en troisième position, samedi, après une erreur, vendredi, dans la Spéciale de Qualification, et le premier des pilotes d'une R5 derrière deux voitures ERC2 de série.

“On a eu un problème dans la Spéciale de Qualification. On a manqué un carrefour. C'était vraiment pas de chance, car la Spéciale de Qualification est importante.”

“Partir en troisième position, je ne l'ai jamais fait pour l'instant, alors ce sera dur pour nous. Cela change beaucoup les plans, [surtout] côté pneus. On verra ce qu'il se passera.”

