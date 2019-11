Frigyes Turán révèle avoir découvert qu'il avait remporté sa première victoire en FIA European Rally Championship lorsque son équipe l'a appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Le Hongrois a reconnu avant le départ qu'il serait difficile d'entrer dans le top 10 final en raison de son inexpérience au volant de la ŠKODA Fabia R5, mais il a finalement remporté le rallye lorsque le leader Alexey Lukyanuk, qui roulait derrière lui sur la route, a subi une crevaison dans la spéciale décisive du Rally Hungary.



“Je me rendais au parc d'assistance quand j'ai reçu un appel de l'équipe, m'annonçant que nous avions fini troisièmes, mais premiers,” explique Turán. “Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a fallu du temps pour le réaliser, et pour vous dire la vérité, j'étais vraiment ému. C'est génial !”



“Je dois admettre qu'au début, je ne pensais pas avoir vraiment besoin de cette dernière spéciale en raison du brouillard extrême qui y régnait. Mais maintenant, je crois que j'en avais bien besoin !”



“Dans l'ensemble, la course a été fantastique. J'adore ces spéciales ! Seule la pluie a eu un impact négatif, mais là, je pense que tout est plus que parfait ! Nous faisons partie des rares pilotes qui n'ont eu aucune crevaison, malgré des conditions vraiment dures. Je n'aurais pas pu espérer un tel résultat, c'est incroyable.”

The post Turán célèbre sa première victoire en ERC… par téléphone ! appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.