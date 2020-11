Pendant que Chris Ingram et Ross Whittock étaient occupés à célébrer leur titre en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, il y a 12 mois, Frigyes Turán et László Bagaméri devenaient des héros nationaux grâce à leur victoire à domicile en ERC.

Un an après ce triomphe surprise, Turán admet que ce fut une expérience “surnaturelle” et se souvient d’avoir appris par téléphone qu’il avait gagné !

“ C’était très surréaliste” , dit l’expérimenté pilote hongrois. “À l’origine, notre objectif était le top 6 des concurrents du championnat d’Europe – et je pense que nous avions une bonne chance de l’atteindre, car le niveau du championnat de Hongrie est très relevé et les pilotes de pointe y sont extrêmement rapides.”

“Nous avons commencé la course avec une voiture que nous ne connaissions pas bien, et nous n’avions pas beaucoup d’expérience des conditions non plus. Nous avons essayé de nous adapter à la situation et d’apprendre à connaître la voiture autant que possible.”