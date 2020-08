Un an après avoir écrit l’histoire au Rallye de Liepaja, Solberg vise le doublé

-

Oliver Solberg aborde le Rallye de Rallye de Liepāja de la semaine prochaine (14-16 août) comme le dernier chapitre de son aventure en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Après avoir écrit l'histoire sur le rapide rendez-vous letton la saison dernière en devenant le plus jeune vainqueur de l'ERC à 17 ans, huit mois et trois jours, Solberg sera de retour sur la lancée d'une victoire en ERC1 Junior et d'une troisième place au général, avec son copilote Aaron Johnson, au Rally di Roma Capitale le mois dernier.

ERC Le Rallye de Liepaja est “mon préféré” dit Erdi, double champion ERC2 IL Y A UN JOUR

Ces deux rallyes composent une courte campagne ERC, sur une Volkswagen Polo GTI R5 équipée de Pirelli, avant la reprise du programme de Solberg en Championnat du Monde des Rallyes à l'automne.

Objectifs clairs pour le jeune Suédois

“Les émotions suscitées en gagnant [le Rallye de Liepāja l'année dernière] sont toujours très présentes pour moi et ce sera sympa de revenir pour peut-être faire encore un peu plus l'histoire”, dit Solberg. “Mais c'est aussi le passé. Aller à Liepāja cette fois est la partie suivante de l'histoire, il s'agit de prendre plus de points en championnat d'Europe et, bien sûr, de préparer la prochaine manche de Championnat du Monde des Rallyes en Estonie.”

La confiance est là après la performance de Rome

Solberg dispose d'une avance de dix points sur Simone Tempestini dans la course au titre ERC1 Junior, après sa victoire sur le Rally di Roma Capitale 100% asphalte. “Rome a été très sympa”, dit-il. “Honnêtement, ce résultat m'a donné aussi un peu de bonne confiance. Il y avait beaucoup de R5 là-bas, et prendre cette troisième place face à si nombreux pilotes locaux très rapides, et tant de pilotes de l'ERC, a été fantastique pour moi.”

L'expérience compte, mais moins que de gagner encore à Liepāja

Solberg, fils du Champion du Monde des Rallyes 2003 Petter Solberg, a mené le Rallye de Liepāja du départ à l'arrivée l'année dernière, signant le meilleur temps dans 10 des 13 spéciales. Devançant celui qui était alors le champion ERC en titre, Alexey Lukyanuk, de 9''7 après la première étape, il a encore creusé l'écart le dernier jour pour terminer avec 22''7 d'avance sur le Russe.

“C'était l'année dernière un de mes premiers rallyes en quatre roues motrices sur terre et je n'avais donc pas vraiment d'attentes, mais la vitesse a été très bonne dès le départ”, rappelle Solberg. “Le Rallye de Liepāja est rapide et il faut être très précis dans la prise de notes comme dans le pilotage. Ça paraît facile mais c'est très difficile.”

Lukyanuk, leader de l'ERC après sa victoire au Rally di Roma Capitale, étant lui aussi engagé au Rallye de Liepāja, Solberg s'attend à une lutte serrée avec un de ses héros en rallye.“Alexey est un des gars les plus rapides du monde sur une R5, et le plus fou ! Ça va être sympa, c'est sûr, de se battre encore avec lui et je pense qu'il veut sa revanche. Je ferai juste de mon mieux pour tenter de le contenir. Je dois essayer de gagner cette année encore. Ça va être une course excitante.”

Vidéos essentielles

Oliver Solberg invité d'ERC The Stage : https://www.youtube.com/watch?v=TvriN5NdCRs

Oliver Solberg dans ERC Eye of the Expert : https://www.youtube.com/watch?v=Z9b8d5OIziM

Résumé Roma : The Oliver Solberg Show : https://www.youtube.com/watch?v=yeDYOx7owC0

The post Un an après avoir écrit l’histoire au Rallye de Liepaja, Solberg vise le doublé appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Les organisateurs du Rallye de Liepaja ERC publient leurs restrictions liées à la pandémie HIER À 07:00