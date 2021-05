Chris Ingram a remporté une spéciale et est monté sur le podium du Rali Terras d’Aboboreira le week-end dernier, rappelant le talent qui lui a permis de remporter le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA il y a deux ans.

Pour sa deuxième apparition seulement dans une voiture de spécification Rally2 depuis qu’il est devenu champion ERC au Rallye de Hongrie le 10 novembre 2019 – et sa première sur la terre depuis le Rallye de Chypre en septembre de la même année –, Ingram et son copilote Ross Whittock ont obtenu une belle troisième place lors de l’ouverture de la saison du championnat portugais.

Ce résultat a fait suite à leur impressionnante cinquième place en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA au Rallye de Croatie, sur asphalte, le week-end précédent.

“Il y a deux semaines, j’ai fait mon retour au Rallye en Croatie. C’était un grand moment pour toute l’équipe, je voulais reprendre là où Ross et moi nous étions arrêtés lorsque nous avons gagné l’ERC. J’ai lutté comme jamais auparavant après une si longue absence et l’acharnement de la vie en rallye, visant la perfection virage après virage, spéciale après spéciale, a été un énorme, physiquement et mentalement”, a écrit Ingram sur Facebook après la course.

“Il n’y a pas grand-chose qui puisse préparer votre cerveau au Championnat du Monde des Rallyes, si ce n’est de piloter à ce niveau de manière constante – et je n’ai pas piloté correctement depuis très, très longtemps.”

“Une semaine plus tard, nous avons remis ça en montant sur notre premier podium avec l’équipe, lors de mon premier roulage sur terre depuis presque deux ans, face à des concurrents de haut niveau.”

“J’ai réussi à me débarrasser de la rouille et à surmonter la nervosité et l’anxiété de cette première sortie, ce qui est une victoire plus importante que je ne l’aurais espéré. Le prochain grand défi sera le Rallye du Portugal, dans deux semaines.”

Photo : Facebook.com/chrisingramrally

