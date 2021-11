Un pilote qui a été finaliste de l’équipe junior de Carlos Sainz à la fin des années 1990 est de retour en action dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après une pause de 20 ans.

Zósimo Hernández est en lice pour les points en ERC3 au Rally Islas Canarias au volant d’une Peugeot 208 Rally4, qu’il n’a jamais utilisée auparavant en compétition. Il est neuvième de sa catégorie après quatre spéciales.



“C’est mon premier rallye avec cette voiture qui appartient à l’équipe d’Emma Falcón”, a expliqué Hernández.“Je suis content de la voiture et de mon équipe, et je pense pouvoir beaucoup m’améliorer.”



Hernández est originaire d’El Hierro, la plus petite des îles Canaries avec une population de 7000 habitants. Sa dernière participation en ERC remonte à 2001.

