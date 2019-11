Un anniversaire à oublier pour Mayr-Melnhof en ERC

Niki Mayr-Melnhof n'a pas vécu un anniversaire idéal, écarté du Rally Hungary par une défaillance de sa boîte de vitesses ce matin.

Le champion d'Autriche 2018 était censé jouer un bon résultat pour la dernière manche de la saison du FIA European Rally Championship, mais il a été frappé de problèmes à six kilomètres de l'arrivée de la troisième spéciale.



“La première spéciale du jour s'est bien passée, nous avons été vraiment prudents en raison de notre position de départ,” commente Mayr-Melnhof, qui fête ses 41 ans aujourd'hui. “Nous avions beaucoup de boue sur la route, nous avons donc essayé d'y aller mollo et nous étions relativement satisfaits de nos réglages.”



“Lors de la seconde spéciale après le ravitaillement, la première partie s'est vraiment bien passée, mais au bout de 20 kilomètres, dans une section en descente, j'ai commencé à remarquer un bruit, et tout d'un coup la cinquième vitesse a explosé, puis la quatrième, puis la troisième. Nous avons essayé de continuer mais la voiture était coincée en seconde, donc nous avons arrêté, et c'était fini.”



Mayr-Melnhof devrait repartir pour la deuxième journée du rallye basé à Nyíregyháza.

