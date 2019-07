Un Arai positif regarde devant en ERC après son rallye “le plus difficile”

Hiroki Arai retire plein de choses positives après avoir terminé le Rally di Roma Capitale à la quatrième place en Championnat FIA ERC1 Junior.

Le Japonais, qui a décrit ce rendez-vous comme son rallye “le plus difficile”qu'il ait fait à ce jour, courait sur asphalte pour la première fois avec sa Citroën C3 R5. C'était aussi sa première épreuve sur surface goudronnée avec les pneus Yokohama et avec son copilote remplaçant Jürgen Heigl.

“C'est le rallye le plus difficile que j'aie fait”, a dit Arai, fils de la légende japonaise des rallyes Toshi Arai, après s'être classé 11e au classement général de l'ERC.

“On a pas mal progressé durant le rallye et espérons qu'on pourra montrer un bon rythme au Barum Czech Rally Zlín, le prochain rallye pour nous en ERC.”

“On a relevé une grande quantité de données pour notre partenaire pneus et c'est bien d'avoir un autre rallye asphalte [ensuite]. On espère pouvoir être vraiment bons dans le futur, ça c'est sûr, mais je dois me concentrer sur mon style de pilotage et continuer de progresser avec le package qui est le nôtre.”

