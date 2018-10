Un bon début pour le promu Érdi en ERC

Tibor Érdi Jr est passé de la catégorie ERC2 à la première division du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, à Liepāja ce moi-ci, et a été malchanceux de ne pas finir dans le top 10.

Érdi Jr pilotait sa ŠKODA Fabia R5 nouvellement acquise sur cette finale de la saison ERC en Lettonie. Bien que n'étant pas éligible pour inscrire des points au championnat, du fait de la nature de son engagement, le Hongrois a réalisé plusieurs chronos dans le top 10 alors qu'il s'adaptait à la machine tchèque à l'occasion de ce rapide rendez-vous sur terre.

“Nous sommes très contents de finir et de ne pas avoir cassé la voiture”, a déclaré Érdi Jr, qui a remporté son second titre ERC2 cette saison*. “Les temps étaient OK pour une première course. Nous avons eu une crevaison le premier jour. Sans elle, cela aurait été un top 10 [à l'arrivée] et c'est très bien. J'aime la voiture et le ressenti, nous avons appris beaucoup de choses ici.”

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

