Bien qu’il ait été en mesure de terminer la journée de vendredi, les vérifications techniques effectuées avant le départ de la deuxième étape ont révélé que la portière ne pouvait s’ouvrir correctement et qu’il ne serait pas possible pour Almeida de continuer.

“Tout a bien commencé le premier jour”, a expliqué le jeune pilote. “Bien sûr, les choix de pneus et de set-up ont été difficiles en raison de [l’alternance] de la pluie et du soleil. Ça variait beaucoup, c’était un peu compliqué et nous n’avons peut-être pas fait le meilleur choix. Mais les choses se déroulaient bien, je progressais de spéciale en spéciale et rapprochais mes chronos de ceux des plus rapides.”