La mission de collecte de données de Jari Huttunen au Barum Czech Rally Zlín s’est terminée plus tôt que prévu après que le Finlandais est sorti de la route dans la septième spéciale de cette manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Huttunen faisait ses débuts pour le Team MRF Tyres et a impressionné avec le cinquième temps dans la Spéciale de Qualification du vendredi.

Mais après une journée de développement des pneus et de collecte de données, samedi, aux côtés de son copilote et compatriote Mikko Lukka, le retour du Finlandais au Barum Czech Rally Zlín a donc été interrompu dans l’ES7, la spéciale d’Hošťálková de 18,86 kilomètres.

Une sortie de route a endommagé l’arrière gauche et le moteur de la Hyundai i20 R5 de Huttunen. Faute de temps pour effectuer les réparations sur place, le Team MRF Tyres a été contraint de retirer la voiture et se concentrera désormais sur la cinquième manche de l’ERC, le 55e Rallye des Açores, du 16 au 18 septembre.

“Nous avons apprécié de faire le Barum Czech Rally Zlín pour le Team MRF Tyres”, a déclaré Huttunen.“Nous suivions notre plan pour obtenir plus de données côté pneus. Malheureusement, nous sommes sortis dans l’ES7, les dégâts étaient trop importants pour être réparés sur place et nous avons dû abandonner. Mikko et moi allons bien et voulons reprendre la compétition. Je me sens mal pour l’équipe. Le pneu MRF était très performant jusque-là.”

