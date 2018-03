Un Brož pleinement préparé espère prendre un nouveau départ en ERC Junior

Dominik Brož espère que les problèmes techniques qui ont handicapé sa progression en 2017 appartiendront bien au passé cette année durant sa campagne en Championnat FIA ERC Under 27.

Soutenu par l'Autoklub de République tchèque via l'initiative ACCR Czech Team de ce dernier, Brož est plutôt optimiste avant le Rallye Azores Airlines de cette semaine, en dépit d'un souci avec un arbre de transmission en test aujourd'hui (lundi).



“Nous sommes contents d'être de retour en ERC et dans la catégorie Junior U27 [moins de 27 ans]”, ditBrož, copiloté dans la PEUGEOT 208 R2 par son compatriote Petr Těšínský.“En 2017, nous avons eu beaucoup de problèmes techniques mais je pense que nous sommes maintenant pleinement préparés avec la voiture et je vais de l'avant.”



“Il est difficile de dire comment nous nous en sortirons parce qu'il y a beaucoup de nouveaux pilotes qui arrivent dans le championnat, et nous ne savons pas à quel point ils sont compétitifs. Le pilote de l'Opel ADAM Simon Wagner semble favori, mais nous verrons comment nous nous comparons à lui dans les quelques premières spéciales.”